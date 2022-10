L’ingresso di Pamela Prati nella Casa del GF Vip 7 ha sollevato un polverone. C’è chi ha ritenuto inadatta la sua presenza in tv dopo aver preso in giro per diverso tempo i telespettatori in merito al finto fidanzato mai esistito, Mark Caltagirone. E c’è chi invece ha voluto darle il beneficio del dubbio, come il giornalista Maurizio Costanzo, che di recente si è espresso sul caso.

Pamela Prati, tutte le indiscrezioni sulla partecipazione al GF Vip

Intanto emergono alcune indiscrezioni sulla sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini. A renderle note ci ha pensato Giuseppe Candela, nella sua rubrica per Dagospia, nella quale si è domandato:

Come mai Signorini ha gestito in maniera così disastrosa il caso Prati al Gf Vip, assecondando la debolissima versione della fu primadonna del Bagaglino? Tutta colpa di una pioggia di condizioni contrattuali, avvocato presente in studio. In precedenza c’era stata una richiesta danni da parte della showgirl dicono di milioni di euro. Sì, milioni di euro. Prima dell’ingresso nella casa il ritiro delle querele e le puntate di Live-Non è la D’Urso scomparse da Mediaset Play.

Ulteriore indiscrezione sulla Vippone riguarderebbe anche il suo presunto cachet:

A proposito di Pamela Prati, molto si chiedono: ha accettato di partecipare al reality per un compenso importante? A Cologno Monzese c’è chi parla di circa 30 mila euro a settimana, non è difficile immaginare che la showgirl per mancanza di show possa aver ottenuto per la sua operazione pulizia (se ciao core…) questa cifra.

E se in merito alle presunte ospitate gratuite avrebbe mentito (a smentirla ci ha pensato anche Silvia Toffanin), Candela aggiunge:

Stando alle nostre fonti avrebbe partecipato gratis a Verissimo l’ex agente Eliana Michelazzo. In studio aveva accennato anche ai suoi debiti…

Infine, ultima chicca relativa al Prati-gate: