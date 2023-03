Elena Morali finge di essere incinta: lo ‘scherzo’ social non piace ai follower

Elena Morali è incinta di Luigi Mario Favoloso? In realtà no: sarebbe tutto uno scherzo di dubbio gusto. La coppia nelle passate ore avrebbe ‘giocato’ sui social mettendo in piedi una presunta gravidanza, o almeno questo avrebbe fatto credere attraverso una eloquente Instagram Story.

Elena Morali finge di essere incinta di Favoloso

A cascarci sono stati in tanti, e l’intento forse, era proprio questo. In uno scatto condiviso su Instagram, si vede la coppia di profilo. Favoloso porta la mano sul ventre di Elena Morali, che ha condiviso lo scatto scrivendo: “Un uno che diventa un due, che diventano tre!!!”.

A dispetto delle apparenze, però, non si tratta affatto di una gravidanza. Dopo circa un’ora da quella Story, condivisa anche da Deianira Marzano che si congratulava con loro (salvo poi eliminare la Story), la Morali è intervenuta ancora con un nuovo scatto di coppia ma con l’aggiunta di un tenero barboncino:

Vi presento Muffin, il nuovo arrivato a casa! Ps. Perdonate lo scherzo ma siete stati davvero stupendi!!!!

Elena e Favoloso, dunque, hanno smentito la gravidanza ammettendo lo scherzo che però non sarebbe stato affatto gradito da molti follower, i quali si sarebbero sentiti presi in giro.