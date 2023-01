Sophie Codegoni prima Bonas incinta, ex del GF Vip: “Idea innovativa”, ma sul web è polemica

Il ritorno di Avanti un altro ha coinciso con l’arrivo di una nuova Bonas. Ad calarsi in questo ruolo, prendendo il posto di Sara Croce, è stata Sophie Codegoni, ex di Uomini e Donne e del GF Vip. Ma cosa ne pensa il pubblico da casa? Ad esprimere di recente il suo punto di vista è stato un ex Vippone e noto opinionista, Alessandro Cecchi Paone.

Sophie Codegoni ad Avanti un altro si è distinta per la sua straordinaria bellezza e per un primato inedito: l’ex gieffina è infatti anche la prima Bonas incinta. Ad esprimere il suo punto di vista tra le pagine del settimanale Nuovo Tv è stato l’ex Vippone Alessandro Cecchi Paone, il quale ha commentato: “Idea innovativa in quel contesto”.

A suo dire spetterà al pubblico da casa, soprattutto quello composto da spettatrici, giudicare se è un’idea apprezzabile o meno.

La bellezza non è però la sola dote di Sophie Codegoni che si è distinta nel cast del minimondo di Avanti un altro anche per la sua solarità, simpatia e spigliatezza.

Nelle passate settimane, però, la notizia di Sophie Codegoni nei panni di prima Bonas incinta aveva fatto storcere il naso a qualche utente web. Il motivo sinceramente faccio fatica a comprenderlo.

Avanti un altro avrà la bonas incinta ?¿? — simo (@__carotina) November 29, 2022

Sonia Bruganelli sognava una donna incinta al GF, non l’ha ottenuto e quindi ha scelto la Bonas incinta — dilets ☀️ (@diletss) November 30, 2022

Sarebbe bello una bonas incinta, anche se a lei non si vede molto. Quindi penso che finisca. — Marina (@Marina111tznfrr) November 30, 2022

la bonas incinta x cortesia!! — dottoressa (@dottoressa07) December 20, 2022

Sophie farà la bonas?! Ma una bonas incinta — Spring (@Spring800446522) December 20, 2022

Fortunatamente coloro che si sono detti felici della scelta di Sonia Bruganelli, che si occupa dei casting, superano di gran lunga chi ha manifestato perplessità per la presenza della compagna di Alessandro Basciano nel programma del preserale di Canale 5.