Elena Morali è (ri)entrata ufficialmente a La Pupa e il Secchione Show per sostituire in corsa Flavia Vento, dopo aver deciso di abbandonare anche questo reality. I motivi dell’abbandono non sono stati momentaneamente svelati ma Barbara d’Urso non s’è persa d’animo ed è corsa prontamente ai ripari. A non prendere benissimo però la partecipazione della Morali sarebbe stato il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso.

Elena Morali a La Pupa e il Secchione Show: la reazione di Luigi Favoloso

Elena Morali, 31 anni, andrà così ad affiancare Aristide Malnati, rimasto da solo dopo l’abbandono della Vento, ed ovviamente indosserà nuovamente i panni della Pupa. Un ruolo a lei già noto, dal momento che agli esordi della sua carriera, nel 2010, aveva già preso parte alla stessa trasmissione.

Il nuovo impegno televisivo della Morali, tuttavia, non avrebbe pienamente convinto il compagno Luigi Mario Favoloso, il quale in una Story su Instagram ha espresso tutto il suo disappunto asserendo:

Non è necessario condividere tutte le scelte delle persone a cui siamo legati, a volte è sufficiente rispettarle.

Nonostante non sia del tutto felice delle scelte professionali della compagna, dunque, Favoloso ha ammesso di rispettarle. Durante la messa in onda della trasmissione, inoltre, si è mostrato insieme ad alcuni amici, fuori a cena, tra cui Massimo Boldi e Mercedesz Henger.

