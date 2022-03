Flavia Vento si è ritirata dalla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. In collegamento con Barbara d’Urso, la showgirl non ha voluto svelare i motivi del suo abbandono ma ha confidato che si tratterebbe di problemi seri e privati.

Antonella Elia ha attaccato la collega in diretta svelando un retroscena sul Grande Fratello Vip (quando ha abbandonato dopo appena un giorno).

La Vento ha incontrato l’ex opinionista al parco e avrebbe cercato di convincerla a sollecitare la produzione del reality per farla rientrare.

Flavia Vento, a questo punto, ha perso la pazienza ed ha minacciato Elia: “Antonella ti denuncio!”.

Anche Aristide Malnati si è dispiaciuto:

Ma Flavia, anche in questo caso, non ha confidato il motivo del suo malessere:

Lei convinta come una Eligreg qualunque, ma in realtà già avrà i prestiti per pagare le penali che non potrà pagare gli avvocati per portare Antonellina nostra in tribunale #LaPupaEilSecchioneShowpic.twitter.com/R0TEgsl29d

— Ice (@Ice_phoen1x) March 29, 2022