Di cosa parlerà Barbara d’Urso a Domenica In? La soffiata: “Nessun lavaggio di panni sporchi”

Grande attesa per l’intervista di Barbara d’Urso nella puntata di oggi di Domenica In

Dopo 22 anni Barbara d’Urso farà ritorno in Rai, ospite dell’amica e collega Mara Venier, in occasione della nuova puntata di Domenica In. L’ex volto Mediaset si è detta molto emozionata, ed i suoi fedeli telespettatori non vedono l’ora di poter celebrare il suo ritorno in tv.

Barbara d’Urso a Domenica In: di cosa parlerà?

Ma di cosa parlerà oggi Barbara d’Urso a Domenica In? Secondo le anticipazioni ufficiali, l’ex padrona di casa di Pomeriggio 5 avrà modo di confrontarsi con il pubblico pomeridiano della rete ammiraglia Rai, ripercorrendo la sua vita.

Non solo gli aspetti salienti del suo privato, con immagini e ricordi inediti, ma anche una carrellata della sua vita professionale che, televisivamente parlando, si è interrotta qualche mese fa con la fine di Pomeriggio 5 e la clamorosa uscita di scena da Mediaset.

A regalarci una piccola soffiata però, è stato Davide Maggio, che su X (l’ex Twitter), ha anticipato un dettaglio importante sull’intervista di oggi con Mara Venier:

Per la cronaca, a Domenica In non ci sarà alcun lavaggio di panni sporchi.

Nessuna frecciatina a Mediaset, dunque? Questo lo sapremo solo nelle prossime ore. Intanto però, Barbara ha voluto condividere le sue emozioni sui social (video in apertura), esprimendo tutta l’adrenalina del momento, alla vigilia della sua ospitata che avviene a distanza di 22 anni dalla sua ultima volta in Rai (e dopo esserci stata per la stessa durata).