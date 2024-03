Ospiti Domenica In, Barbara d’Urso dall’amica Mara Venier: c’è anche Paola Perego, tutti i protagonisti

Grande attesa per la presenza di Barbara d’Urso tra gli ospiti di oggi di Mara Venier a Domenica In: ecco tutte le anticipazioni sulla puntata

Un appuntamento a dir poco imperdibile, quello di oggi all’insegna di Domenica In e dei suoi numerosi ospiti. Occhi puntati sulla protagonista più attesa, Barbara d’Urso, che si riunisce all’amica Mara Venier, conduttrice della storica trasmissione di Rai1, in onda in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma in questa domenica 3 marzo, a partire dalle ore 14.00. Ecco di seguito le anticipazioni su tutti gli ospiti della nuova puntata.

Ospiti Domenica In, la puntata di oggi 3 marzo 2024

Barbara d’Urso, tra aspetti professionali e personali, si racconta a Mara Venier durante l’apertura di Domenica In, nella nuova puntata di oggi 3 marzo. Un’intervista inedita e molto attesa, poiché segna ufficialmente il ritorno in tv dell’ex volto Mediaset.

Tra gli ospiti di Domenica In di oggi, anche l’attrice Luisa Ranieri, per introdurre la serie televisiva “Lolita Lobosco 3”, basata sui libri di Gabriella Genisi, che sarà trasmessa su Rai 1 a partire da lunedì 4 marzo per un totale di quattro episodi.

E poi, Alessandro Cattelan sarà al centro di un’intervista divertente in cui ripercorrerà alcuni highlight della sua carriera e presenterà le future puntate del programma “Stasera c’è Cattelan”, in onda il martedì e il mercoledì in seconda serata su Rai 2.

In occasione del 70° anniversario della Rai, ci sarà un segmento dedicato a Michele Guardì, autore, regista e creatore di importanti show per la Rai. Insieme a lui, in studio, ci saranno anche alcuni presentatori e personaggi famosi dei suoi noti format: Paola Perego, Tiberio Timperi, Enrica Bonaccorti e Paolo Fox. Per Guardì sarà anche l’opportunità di discutere del suo nuovo libro intitolato “La Ciantona”.