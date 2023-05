Per quale motivo Giulia Salemi ha “disertato” l’ospitata di Ciao Darwin? Da ore sul web non si parla d’altro: perché la fidanzata di Pierpaolo non ha partecipato alla registrazione della nuova puntata dello show di Bonolis?

Ciao Darwin, Giulia Salemi sostituita da Soleil Sorge: Sonia Bruganelli commenta

Ricapitolando: Giulia Salemi sarebbe dovuta essere la caposquadra del gruppo di influencer nel corso della nuova registrazione di Ciao Darwin, la trasmissione di Paolo Bonolis che andrà in onda prossimamente su Canale 5.

All’ultimo minuto la Salemi è stata sostituita da Soleil Sorge, facendo – non poco – mormorare il web: per quale motivo è successa una cosa simile?

In tanti, sui social, hanno cominciato a pensare che ci potesse essere stato lo “zampino” di Sonia Bruganelli ma, la moglie di Bonolis, ha smentito questa indiscrezione lanciando pure una frecciatina a Giulia.

“Cara Sonia – ha scritto una utente – lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola. Sostituire Giulia Salemi con una qualunque Soleil dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin, la trovo di una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti”.

Pronta la replica di Sonia:

E’ accaduto l’esatto contrario!