Christian, il figlio di Dalila Di Lazzaro morto a 22 anni in un incidente stradale: la straziante tragedia

Dalila Di Lazzaro è nota per aver recitato in numerosi film e fiction televisive. La sua bellezza e il suo talento l’hanno resa una delle icone del cinema, ma la sua vita è stata anche segnata da una tragedia che le ha spezzato il cuore: il suo unico figlio Christian, morto nel 1991 in un incidente stradale.

Christian, il figlio di Dalila Di Lazzaro morto a 22 anni

Christian Di Lazzaro era nato il 5 aprile del 1969, quando la madre aveva solo 16 anni. Dalla madre aveva ereditato la passione per la musica e la pittura.

Era anche un bravo studente, che si era iscritto alla facoltà di Economia e Commercio. Il 18 novembre del 1991, però, il suo destino si incrociò con quello di un’auto pirata, che lo travolse mentre era in sella al suo scooter.

Christian è morto sul colpo, lasciando la madre e i suoi cari in un dolore incolmabile.

Dalila Di Lazzaro ha raccontato in diverse interviste come ha affrontato la perdita del figlio, che ha definito “l’angelo della sua vita”.

Ha anche scritto un libro dedicato al figlio, intitolato “L’angelo della mia vita, piccoli miracoli intorno a me”, in cui ha raccolto le testimonianze di altre persone che hanno perso i loro figli e che hanno trovato la forza di andare avanti.

L’attrice ha cercato anche di adottare un altro bambino, senza riuscirci per colpa della burocrazia e delle resistenze delle autorità.

Dalila Di Lazzaro ha detto di aver sognato Christian solo due volte, e di aver conservato una sua camicia chiusa nel cellophane, per non perderne il profumo.

Ha anche dedicato al figlio una canzone.