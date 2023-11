Dalila Di Lazzaro è un’attrice e ex modella italiana, nota per aver recitato in numerosi film e fiction televisive. La sua bellezza e il suo talento l’hanno resa una delle icone del cinema italiano, ma la sua vita è stata anche costellata da numerose sofferenze: dalle violenze sessuali all’incidente stradale.

Dalila di Lazzaro, le tre violenze sessuali

La Di Lazzaro ha raccontato in diverse interviste di essere stata vittima di violenza sessuale per tre volte nella sua vita. La prima volta a soli sei anni, da parte di un cugino.

La seconda a 17 anni, al termine di una sfilata, da parte di un uomo che la sequestrò per quattro giorni. La terza a 40 anni, tradita da una persona che riteneva amica, un miliardario che avrebbe potuto schiacciarla se avesse fatto causa.

Gli incidenti stradali

La Di Lazzaro ha subito anche due gravi incidenti che hanno compromesso la sua salute e la sua carriera. Il primo, in scooter, le ha causato la frattura della prima vertebra cervicale, provocandole un dolore cronico che non le permetteva di alzarsi dal letto.

Il secondo, in piscina, le ha provocato una lesione al midollo spinale, che le ha causato problemi di deambulazione e di equilibrio.

Dalila Di Lazzaro ha dovuto affrontare lunghi periodi di convalescenza e di isolamento, che l’hanno allontanata dal mondo dello spettacolo e dal pubblico.