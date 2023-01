A quanto pare l’Ordine degli Psicologi ha preso la sua decisione dopo il caso di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip. Come ben sapete Gegia, iscritta regolarmente all’albo, è stata criticata per il suo comportamento nel corso delle prime battute del reality show, dopo aver trattato in maniera discutibile il suo collega di gioco.

Caso Bellavia al GF Vip, ordine Psicologi prende una decisione su Gegia

FanPage, proprio in queste ore, ha spifferato cosa avrebbe deciso l’Ordine degli Psicologi dopo l’incontro con Gegia avvenuto nella giornata odierna a poche ore di distanza dalla diretta del Grande Fratello Vip:

Secondo quanto apprende Fanpage.it, Gegia ha ricevuto un richiamo dall’Ordine degli Psicologi.

L’attrice, contattata dal sito, non ha voluto rilasciare particolari dichiarazioni sulla vicenda ma si è mostrata molto felice per la sua relazione con Mehmet Bozkurt: