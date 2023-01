Tra Nikita Pelizon e Luca Onestini, nelle passate ore c’è stato l’ennesimo confronto e chiarimento. Un faccia a faccia bizzarro nel quale, alla fine, a scusarsi è stata proprio la Pelizon: “Io mi sono sentito tradito da una persona con la quale sono sempre stato chiaro”, ha ribadito Luca. Ma a quanto pare sul concetto di chiarezza ci sarebbero differenti punti di vista.

Nikita ha spiegato di esserci rimasta male poichè all’inizio sperava – e sembrava – che tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa, ma poi la situazione sarebbe cambiata all’improvviso. “Mi sono sentita fraintesa”, ha infine ammesso la modella.

Nel dettaglio, Nikita ha recriminato a Onestini alcuni comportamenti a suo dire sbagliati e che hanno contribuito ad alimentare in lei un interesse mai ricambiato, domandandosi il senso di certe sue azioni e parole. Onestini, di contro, ha ribadito la sua totale trasparenza replicando: “Hai frainteso!”.

Il lungo e nuovamente doloroso – per Nikita – confronto, probabilmente non ha portato a nulla di nuovo, ma a reagire è stato invece il fratello di Onestini, Gianmarco, il quale è intervenuto attraverso il suo profilo Twitter con un messaggio rivolto direttamente alla Vippona:

Cara nikita, un NO è un NO, impara a RISPETTARE la volontà delle persone e non inventarti una “realtà parallela” solo perché non sei stata ricambiata. HAI STUFATO.