Nelle passate ore Belen Rodriguez è uscita ufficialmente allo scoperto pubblicando una serie di scatti che la ritraggono in coppia con Elio Lorenzoni, suo presunto nuovo amore dopo Stefano De Martino. E come previsto dalla stessa showgirl, si sono scatenati i commenti contro di lei e le sue scelte sentimentali.

Belen Rodriguez contro bigotti e moralisti: le repliche perfette

Belen ha confermato di voler vivere la sua vita sempre a testa alta, lontana dai pregiudizi legati alla sua sfera sentimentale. La Rodriguez ha sempre vissuto da donna libera, malgrado le critiche, ed anche questa volta ha dimostrato di andare contro finti moralismi ed ipocrisie.

Insieme alla carrellata di recenti foto, Belen ne ha postata una risalente a dieci anni fa in cui appare in coppia con Elio, a dimostrazione di come la loro conoscenza sia bel solida e radicata nel tempo.

Non sono mancati i commenti di critiche ma anche quelli a supporto delle scelte sentimentali di Belen, come quello di una follower:

Ho sempre odiato il falso perbenismo. Adoro chi, invece, segue le sue idee e il suo essere donna, non lo nasconde per paura di maldicenze. Grande madre e grande donna. Ti stimo.

La Rodriguez ha quindi replicato:

Sai che mi trovi d’accordo. Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi.

Qualcuno ha invece chiesto maggiori curiosità sulla coppia, in particolare sui loro segni zodiacali:

Io vergine ascendente scorpione, Elio bilancia ascendente capricorno.

Belen ha anche replicato alle critiche più dure ed offensive in maniera perfetta, mettendo a tacere le malelingue.