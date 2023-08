Più che il cast, il vero nodo da sciogliere quest’anno, in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023, ha a che fare con la giuria. Chi ritroveremo dietro il celebre banco, pronto a distribuire voti con l’apposita paletta?

Ballando con le Stelle 2023, arrivano le prime conferme sulla giuria

Quasi certamente, in merito alla giuria di Ballando con le Stelle 2023 dobbiamo prepararci a rivedere i volti già noti dello show di Milly Carlucci. Molto probabilmente, dunque, si procederà ad una riconferma della giuria in toto, con la presenza di Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

E’ pur vero però che finora la padrona di casa ha sempre cercato di mantenere alta l’attesa e creare hype restando vaga anche in merito alla giuria. Non è un caso che nelle passate settimane abbia dichiarato:

Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata. Questo semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto.

Tuttavia, a meno di due mesi dall’esordio della nuova edizione di Ballando con le Stelle – prenderà il via il prossimo 21 ottobre -, una giurata avrebbe “tradito” Milly Carlucci annunciando la sua presenza.

Stiamo parlando di Carolyn Smith, presidentessa di giuria, la quale attraverso una serie di Instagram Stories nelle passate ore ha confermato la sua presenza nello show di Rai1:

Tra macchine da cucire, aghi, fili e tavoli da taglio, sapienti sarte con abili mani lavorano per me. A Ballando con le Stelle indosserò tessuti in cui trama e ordito formano intrecci e disegni bellissimi.

Proprio parlando dei suoi futuri look, la Smith ha confermato la sua presenza, a differenza di Paolo Belli che nei giorni scorsi, in una intervista, si era detto preoccupato, in attesa di firmare il contratto.