Storico volto di Ballando con le Stelle a rischio? “Sto facendo gli scongiuri”

Il mondo della tv è davvero strano e particolare. Un giorno sei all’apice del successo, il giorno seguente ti ritrovi senza alcun programma da condurre (vedi Barbara d’Urso). In occasione della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023, anche un volto storico dello show di Milly Carlucci ha manifestato qualche dubbio rispetto alla sua presenza.

Stiamo parlando di Paolo Belli, noto musicista nonchè presenza fissa di Ballando con le Stelle, in compagnia della sua insostituibile band. Eppure, in occasione della nuova edizione, nulla al momento appare certo. Sarà riconfermato accanto all’amica Milly Carlucci?

A parlarne è stato proprio Paolo Belli in una intervista a Tag24, nella quale a sorpresa ha ammesso di essere in bilico:

Sto facendo gli scongiuri, finché non si firmano i contratti…. Sto studiando per farmi trovare pronto, se dovesse essere. Il mio compito è quello di prepararmi e lo sto facendo. Il dubbio ti dà tanto ma la televisione, come tutte le cose quando ti esponi, amplifica tutto, anche l’errore. Sei pronto a rimediarlo perché ci hai dato dentro, ma se sbagli e sei impreparato la televisione ti massacra, sei imperdonabile. La televisione non è un esame che si può riparare, se sbagli. Devi farti trovare pronto. Guardando la faccia bella della medaglia, se ti fai trovare pronto arrivi a milioni di persone. Ho trenta persone che ruotano attorno al sottoscritto, è un lavoro.