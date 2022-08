Paura per Attilio Fontana, ex membro dei Ragazzi Italiani. Nelle passate ore una sua foto ha destato preoccupazione: si tratta di uno scatto postato su Instagram in cui si vede chiaramente che è in ospedale mentre indossa cuffietta e camice da ricovero.

Attilio Fontana ricoverato in ospedale fa chiarezza sulla foto

Già la foto in sé destava preoccupazione dal momento che Attilio Fontana si mostrava particolarmente provato, con le lacrime agli occhi. Poi la frase, che avrebbe potuto creare inevitabilmente degli equivoci:

Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà.. ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va. Casella imprevisti , ci rivediamo al Via.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da attiliofontana (@attiliofontana)

Ed infatti così è stato, con titoli sui vari siti che lasciavano intendere ben altro. Da qui una pioggia di messaggi rivolti proprio ad Attilio da parte di follower spaventati per le sue condizioni di salute.

Dopo aver allarmato i suoi fan però, il cantante ha fatto nuovamente ritorno sui social con un nuovo scatto rassicurante:

Tutto bene, grazie a tutti per il pensiero. Mi dispiace se vi ho fatto preoccupare. Grato alla vita e a tutti gli abbracci che mi avete mandato.

Poi ha voluto fare chiarezza sul precedente post aggiungendo:

Mi dispiace anche di aver dato involontariamente adito a titoli molto edulcorati o drammatici. Come molti artisti uso i social anche come diario di bordo e mi è venuto di condividere un momento meno glorioso, professionale o vacanziero facendo una riflessione in un momento delicato che forse è stata travisata generando qualche equivoco ma anche un affetto inaspettato. Grazie ancora a tutti, davvero. “Tagliando” fatto. Back to the future.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da attiliofontana (@attiliofontana)

L’ex dei Ragazzi italiani non ha aggiunto ulteriori dettagli sul ricovero che però potrebbe essere stato un semplice controllo di routine.

Una cosa simile era capitata qualche giorno fa anche ad Ermal Meta il quale dopo aver pubblicato una Storia su Instagram allarmante aveva successivamente tranquillizzato puntando però il dito contro i titoli “esagerati”.

A dimostrazione di come ormai tra vita reale e vita social ci sia sempre più una linea sottilissima e spesso invisibile.