Fan preoccupati per Ermal Meta. Il cantautore è stato costretto ad annullare alcune date per via di un problema di salute che lo ha colto all’improvviso ed ha bisogno della sua totale attenzione.

Paura per Ermal Meta: “Mi si gonfiano parti del viso e della testa”

Il cantautore non è ancora riuscito a chiarire le cause di alcuni improvvisi rigonfiamenti in alcune parti del suo volto e della testa e, proprio per questo motivo, si è mostrato sui social accompagnando le foto dall’annuncio:

Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse essere un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere questa situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto. Ermal. P.S. seguono foto.

Ecco le foto pubblicate da Ermal al quale mandiamo un fortissimo abbraccio di pronta guarigione.