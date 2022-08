Armando Incarnato torna a far discutere per un video folle postato sui social in cui si lancia in una corsa in moto raggiungendo i 240 km/h e filmandosi. Il protagonista del trono over di Uomini e Donne, inevitabilmente è stato travolto dalle polemiche sotto al video in questione. Lui però, piuttosto che ammettere l’errore cancellando il filmato altamente diseducativo, ha invitato in modo poco gentile gli utenti ad andare al mare.

Armando Incarnato di Uomini e Donne: follia sui social

Il contenuto postato da Armando Incarnato di Uomini e Donne non poteva che provocare una pioggia di critiche mentre si filma in una folle corsa a 240 km orari. C’è chi l’ha definita una bravata, ma in realtà si tratta di un gesto da denunciare apertamente.

Inutile dire che il Cavaliere, dal filmato, lo si vede spostare spesso e volentieri le mani dal manubrio del mezzo per fare il gesto del cuore verso la camera. Una clip che solleva rabbia e polemiche e in merito alla quale qualche utente ha sperato fosse tutto finto. “Ovvio che lo è”, replica lui spavaldo, sebbene non lo sia affatto. Ed a chi lo smentisce replica in modo piccato: “Ma a (sic!) mare non vai?”.

“Armando sai che ti stimo e ti difendo sempre… Stavolta non approvo, cancella il video che è diseducativo… Poi la moto ti consente di farlo, ma tienilo per te… E chi ti scrive è stata una motociclista”, si legge ancora tra i commenti. Ma anche in questo caso il Cavaliere ha snobbato il commento sottovalutando le conseguenze che il suo gesto avrebbe potuto avere.

Nessun tentativo di scuse, dunque, ma addirittura una successiva replica durissima contro chi lo avrebbe attaccato:

Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del ca**o! Ps: ma chi ca**o siete!