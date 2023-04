Armando Incarnato ha deciso di lasciare Uomini e Donne? Durante la puntata andata in onda martedì 11 aprile, negli studi Elios è letteralmente scoppiato il caos per via delle accuse di Aurora Tropea che ha tirato fuori un manager ed un provino per il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi.

“Lui ha 7000 manager ed è tutto una continua pubblicità”: questa dichiarazione di Aurora Tropea ha scatenato la durissima reazione di Armando Incarnato.

“Fammi nomi e cognomi. Io non ho manager né agenzia”, ha urlato lui. La dama del trono over si è poi rivolta a Sperti: “Gianni, sai perché Armando è qui? Perché questa estate ha provato a fare il provino per il GF Vip ma gli hanno detto che non lo prenderanno mai”.

Incarnato, furioso, ha chiesto a Maria De Filippi di verificare e ha abbandonato lo studio, annunciando che sarebbe tornato solamente se fosse stata Aurora ad andarsene via:

Devi chiedere e poi lei deve andarsene, altrimenti me ne vado io. Non ho mai fatto provini per altri programmi. Io adesso me ne vado. Quando tu, Maria, avrai capito che non ho fatto niente tornerò. Non mi fermo, sono anni che mi faccio il fegato amaro.

A me non serve né il Grande Fratello Vip e nemmeno l’Isola dei famosi. Me ne vado. Per me sarebbe gravissimo avere fatto questo provino. Se volessi fare il GF o l’Isola avrei fatto il provino, ma non l’ho fatto. Ho chiesto a Maria di prendere informazioni e dopo che lo avrà fatto forse tornerò, ma Aurora deve andarsene. Si deve assumere la responsabilità di quello che ha detto. Non mi sognerei mai di andare in un altro posto se quell’altro posto è diverso da te. Ti voglio bene come una sorella.