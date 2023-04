Anticipazioni davvero shock quelle di Uomini e Donne. Nel corso di sabato 8 aprile, Maria De Filippi ha registrato le nuove puntate facendo un gesto mai fatto prima da quando conduce il dating show: scopriamo cosa è accaduto.

Le anticipazioni dettagliate del trono classico e over di Uomini e Donne ci giungono dal buon Lorenzo Pugnaloni che ha diffuso su Instagram un retroscena shock mai accaduto prima nella storia del programma.

Maria De Filippi si è seduta al centro dello studio al fianco di Gianni Sperti e si è confrontata con Armando Incarnato dopo le ultime accuse ricevute dal cavaliere (le video anticipazioni in apertura e chiusura del nostro articolo):

Una coppia ha deciso di abbandonare insieme il programma per viversi fuori, si tratta di Tiziana e Alberto!

Blocco iniziale incentrato su Armando, Maria e Gianni si siedono al centro studio e poi scende

Armando. Lui si è messo a discutere dicendo che si sente offeso dopo che è stato accusato di cose che non gli appartengono, Aurora lo ha attaccato tantissimo dicendo di avere la certezza che non dice cavolate e che fa quello che dice che gli altri fanno, i quali solitamente accusa. Lui dice anche che vuole andarsene se pensano che faccia ciò per cui è stato accusato (avere manager ecc..)

Armando si è anche messo a piangere.