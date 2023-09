Nei giorni scorsi, un pancino sospetto di Annalisa sul palco aveva lanciato il gossip: la cantante è incinta del primo figlio dopo il matrimonio con Francesco Muglia? Una domanda che aveva scatenato la curiosità dei fan. Ma qual è la verità?

Annalisa incinta? I rumors e la smentita

Il video in questione nel quale sembrerebbe abbastanza evidente un pancino più che sospetto è relativo all’ospitata di Annalisa sul palco di RDS Summer Festival. A far insospettire ulteriormente era stato anche il look scelto dalla cantante: pantalone lungo nero, morbido, scarpa alta ma comoda, camicetta bianca e un bustino nero.

L’immagine che ne era emersa era stata quella di una donna, presumibilmente in dolce attesa, dopo il matrimonio che si è celebrato lo scorso giugno con Francesco Muglia.

Se fino ad ora non era arrivata alcuna smentita, ad alimentare ulteriormente il gossip è stato anche il settimanale Chi. E’ stato il giornalista Giuseppe Candela, nel pomeriggio odierno, a scrivere su X:

Secondo Chi la cantante Annalisa sarebbe in dolce attesa.

A quel punto la diretta interessata è intervenuta con un tweet eloquente nel quale ha tenuto a smentire la notizia in modo ironico:

L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco (nome: E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – data 29/9).

Una smentita accompagnata da tanto di fiocco rosa, ma che tuttavia non ha convinto tantissimo. Che sia solo un modo per rimandare a qualche settimana la lieta notizia?