Annalisa in questi mesi ha conquistato il pubblico con i singoli “Bellissima” e “Mon Amour”, che sono diventati veri e propri successi, dominando le classifiche per diverse settimane. La cantante ha ora deciso di creare una trilogia con il suo nuovo singolo, Ragazza Sola, che prosegue il significato dei testi dei due brani precedenti.

L’annuncio di “Ragazza Sola” è giunto inaspettatamente il 2 settembre, aumentando l’attesa per il nuovo brano, che sarebbe stato rilasciato due giorni dopo. Il nuovo singolo è finalmente arrivato e sembra destinato a catturare il pubblico, proprio come i due singoli precedenti, sebbene con alcune (notevoli) differenze.

Annalisa stessa ha spiegato che “Ragazza Sola” rappresenta l’ultimo capitolo della trilogia iniziata con “Bellissima” e “Mon Amour”. Questo terzo capitolo ha un significato e una melodia diversi dai brani precedenti, ma si preannuncia come la prossima hit della cantante.

Il nuovo singolo si avvicina molto di più a una ballata e, dopo l’energia del primo capitolo e il divertimento del secondo, riflette la consapevolezza che il nuovo amore incontrato è la chiave per non sentirsi più sola. Il significato del nuovo singolo di Annalisa è quindi una rinnovata consapevolezza dei propri sentimenti.

Per quanto riguarda il significato di “Ragazza Sola”, Annalisa stessa spiega:

Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo. È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa.