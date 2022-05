Andrea Zenga al centro di una nuova polemica social. Nelle ultime ore si è parlato dell’ex gieffino e figlio di Walter Zenga per via delle scuse pubbliche che Elena Di Cioccio ha rivolto, in diretta tv a Le Iene, a padre e figlio, per via di alcune offese scritte su Twitter (e poi rimosse) durante la permanenza del ragazzo nella spiatissima Casa del GF Vip.

Andrea Zenga, polemica social: cosa è successo

Se la vicenda tra Zenga e la Di Cioccio sembra destinata a finire in un’aula di tribunale, la nuova polemica social nulla avrebbe a che fare con questa faccenda ma sarebbe bastato molto meno a sollevare delle critiche nei confronti del giovane Andrea.

L’ex Vippone si trovava fuori con la fidanzata Rosalinda Cannavò quando ha risposto ad una chat Whatsapp presumibilmente con la sua agenzia social. Gli utenti web non si sono fatti però sfuggire un dettaglio.

Facendo il fermo immagine è possibile leggere il consiglio dell’agenzia che lo inviterebbe a salutare i follower.

Apriti cielo: le accuse di chi lo taccia di mancata spontaneità non si sono fatte attendere.

Personalmente credo che Andrea sia sempre stato spontaneo nelle sue esternazioni, nonostante il suo carattere indubbiamente timido e riservato (che non per forza deve essere visto come un difetto).

Vero è che non possiamo conoscere nel dettaglio il contesto in cui si andava ad inserire il consiglio datogli anche alla luce della risposta di Andrea, che ha replicato con un “cioè?”.

State sereni e godetevi la bella stagione che le cose da “denunciare” sui social sono proprio altre.