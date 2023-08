Rosalinda Cannavò, ex Vippona della quinta edizione del GF Vip, ancora una volta si è ritrovata a fare i conti con alcuni attacchi social davvero incommentabili. Questa volta, a finire sotto accusa è stata la sua relazione con Andrea Zenga, conosciuto proprio durante la sua esperienza televisiva nella spiatissima Casa di Cinecittà.

Mentre il loro amore procede a gonfie vele, c’è chi sente il bisogno di criticare in maniera violenta la relazione di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Il fatto che la coppia non abbia (ancora) dei figli ha portato un hater a ritenere il loro amore “finto”.

Mentre Rosalinda e Zenga si trovano in vacanza negli Stati Uniti, condividendo diversi scatti insieme, un utente avrebbe commentato le Stories della Cannavò insinuando che la sua relazione fosse finta: “Tanto amore dichiarato ma niente figli, strano amore”. Lo stesso utente ha commentato sotto ad ogni scatto condiviso dall’ex Vippona: “Certo ti ha pagato la vacanza, m*rta di fame con la valigia di cartone dal sud”, e poi anche, “Amore finto senza figli”.

Rosalinda ha allora voluto rispondere pubblicamente all’hater con uno sfogo durissimo ma condivisibile:

Ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è un limite sui social. Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata nel sud Italia non lo commento perché si commenta da solo. Peccato che il nostro cibo, il nostro essere generosi con il prossimo, e la nostra terra la amate quando venite in vacanza.