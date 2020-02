Alketa Vejsiu, aneddoto Maria De Filippi: “Mi è apparsa in sogno dicendomi di venire in Italia”

Alketa Vejsiu, popolare presentatrice albanese, ha appassionato l’Italia con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus (con tanto di piccolo “litigio”, cliccare per credere). Questo pomeriggio, intervenuta ai microfoni di Silvia Toffanin, la conduttrice si è raccontata, svelando un divertente aneddoto con protagonista la nostra Maria De Filippi.

Alketa Vejsiu e l’aneddoto su Maria De Filippi: “Mi è comparsa in sogno”

Alketa Vejsiu è arrivata in Italia “per merito” di Maria De Filippi, che le sarebbe spuntata in sogno per consigliarla:

Sanremo è stato il sogno di una vita, di 20 anni di gavetta. Maria De Filippi mi appare in sogno e mi dice di venire in Italia. Mi sveglio e dico a mio marito: “Ricordi quando volevo fidare il casting di amici?”. Ci avevo rinunciato per lui, per amore. Lui mi ha spinto a riprovare e io ho mandato la prima mail. Maria non l’ho ancora vista, ma con il mio management ho studiato una strategia.

Per questo motivo, Alketa ha pensato bene di rivolgersi al manager dei manager, Lucio Presta:

Ho chiamato Lucio Presta dicendo di essere… la manager di Alketa Vejsiu! Al telefono ho parlato con una ragazza albanese. Lucio è un uomo di poche parole, non mi ha fatto promesse e mi ha fatto il regalo professionale più bello, mi ha portato a Sanremo.

