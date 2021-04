Alda D’Eusanio attacca il GF Vip e parla di Rosalinda Cannavò e Morra

Nonostante le scuse pubbliche e la presa di coscienza del suo errore, Alda D’Eusanio continua a pagare lo scotto di aver affrontato il Grande Fratello Vip con fin troppa incoscienza. Intervistata tra le pagine del settimanale Mio.

Non è pensabile che un errore sia come una nera vernice in grado di cancellare tutto quello che una persona è stata fino a poco tempo prima di entrare in quella Casa.

Alda D’Eusanio ha tirato in ballo pure Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra:

Le azioni nei miei riguardi sono state ben più dure rispetto a quelle che ci sono state nei confronti di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Anche loro hanno dato voce a delle chiacchiere e oggi c’è un’inchiesta in corso per istigazione al suicidio. Come se non bastasse Adua fa outing (vero o falso che sia) per Morra, toccando una sfera delicata come quella della libera scelta di fare coming out.

Dopo tutto questo loro non sono stati espulsi, io sì. Non può e non deve esserci un diverso trattamento tra i concorrenti. Siamo tutti uguali, con la sola differenza che loro non sono stati in coma, mentre io sì.