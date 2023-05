Al Bano Carrisi, dopo moltissimi anni dalla separazione, ha svelato per quale motivo il suo matrimonio con Romina Power è finito, intervistato tra le pagine del settimanale Oggi.

Questo sabato Al Bano compie 80 anni e, per l’occasione, si è concesso un’intervista a tutto tondo dopo ha ripercorso grande parte della sua vita, compresa la dolorosa scomparsa della figlia Ylenia:

Perdi una figlia, come noi abbiamo perso Ylenia, inghiottita nel nulla, e hai questo strazio che non ti abbandona. Però nel bene e nel male devi vivere la vita per quello che il buon Dio ti propone.

Il re di Cellino San Marco ha svelato, per la prima volta, i motivi che hanno portato al divorzio da Romina Power:

Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine.

È stata quindi la la marijuana la causa principale del loro allontanamento definitivo:

In casa mia per provocare un disastro sono bastate le canne. Una volta, per capire, me ne sono fumata una. Dovevo scrivere un numero e non ci riuscivo, lo mettevo in verticale.

Odio tutte le sostanze che fanno male al vivere. Ti inventi una realtà che non esiste, ti allontani dalla vita vera. Purtroppo ci cadono in tanti, anche qualcuno dei miei figli. Io non ho mai preso nulla. Prima dei concerti un bicchiere di whisky.