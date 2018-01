Belen Rodriguez, gossip news: troppi ritocchini? Gli amici le dicono che sta esagerando…

Dopo una settimana nel deserto, escursioni sulle dune e immersioni paradisiache a Dubai, non vuoi farti una maschera distensiva? Assolutamente no! Questa è anche la routine delle vip al rientro dalle vacanze. E così anche Belen Rodriguez, dopo le feste trascorse fuori dall’Italia con il compagno Andrea Iannone, si è concessa un bel massaggio al viso, un trattamento dal parrucchiere di fiducia e una bella sessione in palestra per mantenersi sempre tonica.

Belen Rodriguez torna in forma dopo le vacanze

Il fisico perfetto e i glutei scolpiti a bagno tra le acque cristalline li abbiamo visti sul suo profilo social. Ma se volete sapere come fa Belen Rodriguez a mantenersi così bella ed in perfetta forma, dovete sfogliare le sue Stories su Instagram e scoprirete che un massaggio rigenerante con tanto di maschera fanno parte di una sana beauty-routine.

Tutto nella norma anche quando si passa sotto le sapienti mani dell’hairstylist di fiducia che permette di rigenerare la folta chioma e ridare brillantezza e volume ai capelli stressati da sole e salsedine. Per finire in bellezza, Belen si è concessa anche un po’ di esercizi fisici, un vero toccasana per un fondoschiena perfetto come il suo.

Lo scoop di Novella 2000, Belen abusa del bisturi?

Intanto, tra le pagine di Novella 2000, emerge un dettaglio su amici e parenti di Belen, cosa le direbbero? Scopriamolo a seguire. “La showgirl starebbe esagerando con le sedute dal chirurgo plastico, che recentemente avrebbe cambiato. Alcuni amici a lei vicini le starebbero dicendo di smettere. Belen Rodriguez starebbe infatti ricorrendo a diversi interventi di chirurgia estetica. Avrebbe lasciato il suo chirurgo storico per un medico veneto del quale si fiderebbe ciecamente. Quegli stessi amici le hanno anche detto che le sue labbra si sarebbero gonfiate un po’ troppo”.