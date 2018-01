Film in Tv, programmazione oggi 3 gennaio 2018: Una Notte al Museo 2, Woman in Gold, Love Actually

Anche in questa prima serata di oggi, mercoledì 3 gennaio 2018, sono ancora numerosi i film in tv trasmessi sulle principali reti generaliste e che spazieranno da film commedia a pellicole di avventura. Questi andranno a collocarsi tra la partita di Coppa Italia, Juventus-Torino in onda su RaiUno e la serie tv (un gran ritorno!) Will & Grace su Italia 1. Ecco di seguito, invece, quale sarà la programmazione filmografica completa per la prima serata di oggi, in partenza dalle ore 21:10 circa, con la trama delle pellicole Rai e Mediaset, ricordandovi che sarà possibile visionarle anche in diretta streaming sulle relative app e portali gratuiti.

Film in TV oggi 3 gennaio: tutte le pellicole in onda stasera

Su RaiDue andrà in onda la pellicola Una Notte al Museo 2 – La Fuga del 2009 con Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson, Bill Hader. Larry Daley non è più il guardiano del Museo di Storia Naturale ma un giovane imprenditore e sentendo che qualcosa gli manca torna a visitare il vecchio museo. Ma qui è in corso un trasloco dei cimeli e delle statue di cera che devono essere trasferiti all’archivio federale dello Smithsonian Institute di Washington, il museo più grande del mondo. Per uno scherzo della solita scimmietta, assieme alle statue viene imballata anche la tavola egizia che ha il potere di animarle e che, portata a Washington, darà vita a tutto lo Smithsonian Museum compreso Kahmunrah, fratello di quell’Ahkmenrah combattuto e sconfitto nel primo episodio.

Su RaiTre andrà inonda il film del 2013 Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, con Helena Bonham Carter, Judy Davis, Callum Keith Rennie, Julian Richings. T.S. Spivet è un bambino prodigio di 10 anni, appassionato di scienza e inventore in erba, che vive nel Montana con la sua famiglia, composta dal padre cowboy, la madre entomologa, la sorella quattordicenne che sogna di diventare Miss America e il gemello eterozigote Layton. Un giorno T.S. riceve una telefonata inaspettata dallo Smithsonian Institution, che gli annuncia la vittoria di un premio per la sua invenzione di un dispositivo del moto perpetuo, e decide di andare a ritirare il premio a Washington, mettendosi in viaggio all’insaputa di tutti.

Canale 5 trasmetterà in prima visione tv il film del 2015 Woman in Gold, con Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Bruhl, Katie Holmes. Negli anni Novanta, Maria Altmann, una rifugiata ebrea, da decenni residente in America, avvia un’azione legale nei confronti del governo austriaco, per recuperare un’opera d’arte che apparteneva alla sua famiglia. Il quadro di Klimt, raffigurante la zia, era stato sequestrato quando dovette abbandonare ogni cosa. E’ una donna determinata e ritiene che riavere quel quadro rappresenti un risarcimento per tutto quello che ha dovuto soffrire durante la guerra, per il solo fatto di essere ebrea.

Su Rete 4 sarà trasmesso il film Love Actually – L’amore davvero del 2003 con Hugh Grant, Emma Thompson, Rowan Atkinson, Colin Firth. A Londra, cinque settimane prima di Natale. Le vicende intrecciate di una ventina di personaggi.

Su La7 andrà in onda la pellicola del 1953 Vacanze Romane; Memorie di una geisha del 2005 andrà in onda su TV8 e Panic Room sul Nove.