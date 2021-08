Le pillole di gossip di Dagospia hanno lanciato una bomba senza precedenti: Yari avrebbe avuto modo di incontrare la sorella Ylenia Carrisi, scomparsa da anni lasciando nella disperazione Al Bano e Romina Power.

Yari Carrisi, figlio di Al Bano spiega di aver avuto modo di incontrare di persona sua sorella Ylenia scomparsa da decenni in gran segreto. I due si sarebbero parlati a Santo Domingo. Lei avrebbe lasciato intendere al fratello di non avere la minima intenzione di ritornare sotto i riflettori.

Questo scrive Ivan Rota via Dagospia, che prosegue con l’indiscrezione choc con protagonista Ylenia, figlia maggiore di Al Bano Carrisi e Romina Power:

Queste erano state le sue parole: “Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia. Però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro“.

E l’articolo si conclude:

L’uomo continua dicendo queste parole: “Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo, dopo la sua sparizione, forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto.” Grande stupore per le sue dichiarazione.