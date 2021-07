Nel dicembre del 2013 Veronica Ciardi era già stata particolarmente precisa sul suo rapporto d’amore nei confronti di Sarah Nile dopo la fine del Grande Fratello 10.

Quando Veronica Ciardi diceva di essere innamorata di Sarah Nile

Intervistata da FanPage aveva dichiarato: “Di Sarah, ero davvero innamorata”. Pochi mesi prima, tra le pagine di Visto, le cose si erano fatte già più definite e precise.

“Dire che non ci sia stato qualcosa in più della semplice amicizia, sarebbe disonesto. Io ho provato nei confronti di Sarah un affetto grandissimo che non posso negare. Un sentimento a cui non so dare un nome, né voglio farlo”, aveva precisato Veronica Ciardi.

Sarah Nile aveva aggiunto:

Il nostro legame è stato forte. La cosa ha colto di sorpresa noi per prime, ma non sono una persona che dà giudizi morali su niente e nessuno. Se è capitato è perché doveva capitare.

Per quanto riguarda l’attrazione nei confronti delle donne, anche in quel caso proprio Veronica era appesa la più serena e tranquilla tra le due:

Sono una persona molto libera, non ho pregiudizi di alcun tipo. Non mi senti a priori di escludere mai niente perché la vita è imprevedibile e riserva strane sorprese.

Più decisa e chiara invece Sarah, che sembrava avere archiviato la possibilità di avere altre relazioni con donne:

E’ stata solo una parentesi che si è chiusa per sempre. Sono attratta dagli uomini.