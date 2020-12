Come passeranno il Natale 2020 alcune tra le più amate coppie di Uomini e Donne? Da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo fino a Clarissa Marchese con Federico Gregucci, Lorenzo Riccardi e la sua Claudia Dionigi e Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Per il giorno di Natale ci divideremo. Staremo lui ad Anagni con la sua famiglia, io a Roma con la mia, e poi ci ricongiungeremo. Abbiamo la fortuna di avere ancora le nostre nonne e preferiamo separarci io e Riccardo per rendere felici loro. Il nuovo anno? Speriamo torni tutto come prima.

Trascorreremo le feste nella mia terra. La grande notizia è che abbiamo comprato casa a Montevecchi. Ora però siamo qui in Sicilia, io Fede e Arya, accanto ai miei, coccolati da tutta la famiglia e gli amici di sempre. Arya è circondata d’amore e sempre più felice. L’unico rammarico è che la piccolina cresce in fretta: ha nove mesi e dice già “papà” e “mamma”; quando è triste chiama me, quando è felice invoca Fede! Non siamo famosi, io e Fede, per i regali. Preferiamo i pensierini alla cose eclatanti, magari anche in giorni qualunque, non necessariamente occasioni speciali. Sono piccole cose che ci legano, che facciamo spesso.