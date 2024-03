Spoiler Amici 23, puntata speciale: registrazione del 24 marzo, ecco cosa è successo

All’indomani del primo Serale di Amici 23 che ha visto l’eliminazione di Ayle e Kumo, nel primo pomeriggio di oggi, a sorpresa, è andata in scena la registrazione di una puntata speciale. Cosa è successo? Di seguito gli spoiler sull’appuntamento di Amici 23.

Spoiler Amici 23, puntata speciale: la registrazione del 24 marzo

Lo speciale di Amici 23 che si è registrato questa domenica 24 marzo, secondo le anticipazioni della pagina Twitter GossipTv ha avuto la durata di un’ora. Ad aggiungere ulteriori dettagli è stata la pagina Amici News, tramite gli spoiler pubblicati su SuperGuida Tv:

Dietro questa registrazione di oggi, domenica 24 marzo 2024, aleggiava enorme mistero. Il pubblico è stato convocato con poco preavviso per recarsi in studio a Roma con la specifica che solo i maggiorenni erano ammessi negli studi e che si sarebbe dovuto votare.

Alla fine sarebbe andata proprio così:

Il pubblico presente in studio ha votato le esibizioni di ciascun concorrente grazie ad un telecomando che permetteva di dare voti da 1 a 10. Cantanti e ballerini hanno portato sul palco i loro inediti o le coreografie che sono divenute il loro cavallo di battaglia.

In merito all’ordine di esibizione, si sono alternati come da tradizione cantanti e ballerini. Dopo ogni esibizione preceduta da una breve chiacchierata, ciascun allievo è poi tornato in casetta. Ecco l’ordine di esibizione:

Giovanni ha danzato un samba sulle note di The Horns

Sarah

Nicholas ha ballato sulle note di Dive di Ed Sheeran

Mida

Dustin ha danzato sulle note di Tattica

Petit

Sofia ha danzato sulle note di Run It

Holden

Lucia ha ballato sulle note di Oro Nero

Lil Jolie

Gaia ha ballato sulle note di Don’t Mean a Thing

Martina

Marisol che balla una coreografia sulle note di Slave for You di Britney Spears

Maria De Filippi ed i professori non erano presenti in studio. Ancora non è chiaro quando andrà in onda la puntata speciale di Amici 23 che si è registrata oggi, né si conosce la classifica realizzata dalla media dei voti ricevuti da cantanti e ballerini.