Sophie Codegoni, ospite di Silvia Toffanin nel corso della nuova puntata di Verissimo, ha parlato della rottura con Alessandro Basciano, padre di sua figlia Celine Blue, confermando i suoi (numerosi) tradimenti.

E’ un momento duro ma cerco di andare avanti per la mia bambina. Io la guardo negli occhi e le passo la serenità e la felicità. Quando ho preso la decisione di chiudere con Alessandro? Già da un mese le cose non andavano bene.

Ho chiuso da 5 giorni dopo tanti sbagli che io reputavo non giusti ma giustificavo. Ho beccato una chat con una sua ex fidanzata perché di segnalazioni ne ho ricevute tanti sui tradimenti ma lui è bravo a raccontare la sua verità.

Lui mi diceva che ero io sbagliata e non ero una brava donna oppure una brava mamma. C’erano mancanze di rispetto anche verbali erano: “io posso e tu no”. Se esco non la mia amica sono una donna schifosa.

Io lo giustificavo perché è un insicuro. La mia famiglia diceva che non ero più io. Mi sono annullata. Prima di amare me stessa amavo lui.

Cinque giorni fa mi ha scritto una ragazza. Noi non ci parlavano da giorni perché mi aveva detto le peggio cose perché non l’avevo invitato ad un evento di lavoro. Lo perdono e cerco di ricominciare con lui.

Lui mi dice di essere stato ad Ibiza per lavoro e mi parla di questa ragazza, dice che è una turista inglese che gli ha chiesto un’informazione.

Io non ci credo perché la foto li mostra mentre parlano. Lui non mi ha detto che si trovava ad Ibiza ma diceva che era in Italia a piangere per me.

Qualche giorno fa mi arriva un messaggio ed era la ragazza della foto. Mi dice che è la sua ex ed hanno passato tre giorni insieme ad Ibiza. Io ho i video, le foto ed i messaggi che si scrivevano e lui diceva che ero pazza. Lui le ha pagato i voli quando a me non ha mai pagato nulla.

Io gli mandavo le foto della nostra bambina. Non è mai venuto il senso di colpa a dormire abbracciato ad un’altra? Io venivo trattata come l’amante.