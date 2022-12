Ginevra Lamborghini, nel corso della prima serata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, ha svelato di essere in quarantena anche perché è risultata positiva al Covid: riuscirà ad entrare nella Casa?

Salta l’ingresso di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip?

“Noi l’avevamo spedita in albergo, perché sarebbe dovuta entrare nella casa, ma in realtà è diventata una quarantena vera perché si è presa il Covid”, ha spiegato Alfonso Signorini.

Ginevra Lamborghini ha aggiornato il pubblico sulle sue attuali condizioni di salute:

Sono in ripresa. Ho passato lunedì male, male. Martedì male, malissimo. Mercoledì male tendente al boh, non si sa, non si capisce. Ieri già un po’ meglio, oggi bene.

Alfonso Signorini ha fatto dell’ironia: “Secondo me te l’ha gufata Bellavia”, perché in settimana l’ex concorrente ha affermato di essere “deluso e allibito” per il rientro di Ginevra al GF Vip.

Bellavia, presente in studio, ha commentato: “Non scherziamo su queste cose”.

Alfonso Signorini ha precisato il perché della sua decisione:

Ho sottolineato che Ginevra non entra per rientrare in gioco, ma – come prevede il regolamento del Grande Fratello anche in caso di squalifica – rientra se utile alle dinamiche nella casa. Il Grande Fratello è libero di farla entrare, così come è rientrato Alex Belli che era stato squalificato. È libero di mandare chi ritiene nella casa. Il tuo post mi ha un po’ sorpreso perché tu stesso hai perdonato.

Marco Bellavia ha replicato:

Io l’ho perdonata. Non volevo attaccare la situazione. Io e Ginevra siamo in buoni rapporti, ma la cosa mi ha lasciato sorpreso. Poi non è che mi posso incatenare davanti alla porta della casa e non farla entrare. Solo che i social amplificano, le persone interpretano come vogliono. Non volevo essere offensivo né nei confronti di Ginevra, né del Grande Fratello. Ho dato un parere e alle volte bisogna non darli. Ho sbagliato forse.

Ginevra Lamborghini ha svelato di esserci rimasta male:

Non si può chiudere tutto a tarallucci e vino. Io ci sono rimasta male Marco per le parole che tu hai speso per me. Non dire che Twitter fraintende. Te l’ho spiegato anche, quando abbiamo avuto modo di chiarirci, che sono tre mesi che ricevo insulti. Avrei preferito che tu lo dicessi a me, ad Alfonso, agli autori. Fare un’uscita sul web ha contribuito a rendermi ulteriormente il mostro che vorrei cercare di dimostrare che non sono.

Anche Sonia Bruganelli e Amaurys Perez si sono trovati d’accordo con Ginevra:

Non mi piace quando uno lancia il sasso e ritira la mano. – ha commentato l’opinionista – Lui sapeva benissimo che scrivendo quel post la gente se la sarebbe presa con Ginevra.

Pure Perez ha voluto dire la sua:

Il significato della parola perdono dove è andato a finire? Sei incoerente, se l’hai perdonata non devi scrivere queste cose. Non lo devi scrivere, lei sta subendo le stesse cose che hai subito tu. Stai alimentando quello che è successo. Sei diventato un leone da tastiera come un altro.

Che Ginevra Lamborghini abbia sbagliato è fuori discussione, lo sanno tutti. Di contro, se la “vittima” ha perdonato pubblicamente, non capisco per quale motivo debba fare un passo indietro e rispedire l’ex vippona all’interno di una gogna mediatica che, francamente, non giova mai a prescindere dalla situazione.

Bellavia sta diventando un po’ “too much”.