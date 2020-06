Raven-Symoné si è sposata con la sua compagna Miranda Maday. L’attrice americana che è stata una bambina prodigio, negli anni ‘90 è diventata celebre per la sua interpretazione nei panni della piccola e sveglissima Olivia Kendall nella serie I Robinson.

Raven-Symoné si è sposata con la compagna Miranda Maday

Negli anni più recenti, Raver-Symoné è stata protagonista della serie Disney “Raven” (dal 2003 al 2007). Gay dichiarata ormai da tanto tempo, è convolata a nozze con la sua compagna e la notizia è arrivata assolutamente a sorpresa tramite il suo profilo ufficiale di Instagram:

Mi sono sposata con una donna che mi capisce da quando sono nervosa alla quando sono felice, dalla colazione allo spuntino di mezzanotte, dal palcoscenico a casa. Ti amo signora Pearman-Maday.

Sul suo profilo ufficiale e su quello della moglie compaiono numerosi scatti del matrimonio che si è svolto con pochi intimi presenti, lontane dalle luci della ribalta di Hollywood. Entrambe in pantaloni, il ricevimento si è svolto nel giardino di casa. La moglie della celebre attrice è lontana dal mondo dello spettacolo e lavora per la società di app Off the Menu, occupandosi di social media. La loro storia d’amore non era mai stata resa pubblica prima delle nozze.

Il coming out

Era il 2013 quando Raven-Symoné ha fatto coming out in occasione della legalizzazione dei matrimoni gay in Rhode Island e Minnesota. All’epoca dei fatti era fidanzata con la modella AzMarie Livingston, che è stata con lei dal 2012 al 2015.