Ventesimo giorno del Pride Month 2023 e nuovo personaggio protagonista della nostra rassegna che si accompagna per tutto il mese dell’orgoglio LGBTQUIA+. Cristiano Malgioglio non ha bisogno di tante presentazioni. Esplosivo e fuori dagli schemi, il cantante e paroliere non ha mai nascosto il suo essere gay.

Pride Month 2023, #20 Cristiano Malgioglio

“Un giorno mio padre mi ha portato un disco della cantante portoghese Carmen Miranda, mettevo la vestaglia di mia madre e le sue scarpe e ballavo e da allora sono nato gay”, raccontò Cristiano Malgioglio in una sua intervista a Verissimo, a proposito della sua omosessualità.

Lui ha sempre spiegato di non aver fortunatamente vissuto momenti di omofobia nel corso della sua vita:

Io sono sempre vicino agli omosessuali, grazie a Dio che esistiamo. Difendo la comunità gay con le unghie e penso di essere un loro portavoce.

A proposito dei Pride (erroneamente ancora chiamati ‘gay Pride’), Malgioglio in una intervista di due anni fa a La Nazione aveva sottolineato la loro importanza:

Credo che non sia cambiato nulla. Ogni anno in tutto il mondo si festeggia un evento che ci permette di esprimerci liberamente per quello che siamo, allora come oggi. Io quest’anno lo celebro con la mia nuova canzone ‘Tutti me miran’ che parla proprio di diversità, perché racconta di un uomo che si guarda allo specchio vestito da donna e poi scende in piazza per vedere se questo gesto provochi reazioni omofobe.

Sul Ddl Zan ha preferito restare ai margini spiegando: