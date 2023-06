Anna Tatangelo, 19esima protagonista della nostra rassegna sul Pride Month 2023 è, a tutti gli effetti, una icona gay e soprattutto fiera di esserlo. Quest’anno sarà la madrina del Napoli Pride in programma per il prossimo primo luglio.

Pride Month 2023, #19 Anna Tatangelo

La scelta della madrina di un Pride non è mai semplice, in quanto dovrebbe rappresentare l’intera comunità LGBTQIA+. Anna Tatangelo tuttavia, non poteva che essere una scelta azzeccatissima, dal momento che la cantante si è sempre esposta in prima persona, condividendo le battaglie e le iniziative messe in atto per la lotta di discriminazione nel nostro Paese.

Era il 2008 quando portò sul palcoscenico del Festival di Sanremo il brano “Il mio amico”, dedicato al migliore amico e incentrato sulle problematiche e sulle esperienze della sua omosessualità:

La canzone racconta in maniera molto delicata di una ragazza sensibile di fronte a certi atti, come l’uso di termini un pochino troppo rozzi detti ad alta voce da alcuni gruppetti, per strada. Gli omosessuali sono persone molto sensibili, di fronte alle offese non aggrediscono, rispondono con il sorriso. Hanno anche il timore dell’amore, perché spesso vengono considerati solo uno ‘sfizio’. Ogni sera quando tornavo a casa, raccontavo queste cose a Gigi (D’Alessio, ndr). Un giorno mi ha fatto una sorpresa: mi ha detto ‘ho scritto una canzone’. Ha usato le mie parole, è come se l’avessi scritta io.

Nel 2020, in una intervista a Fanpage, commentando il suo ritorno sulle scene musicale diceva:

Io resto sempre una icona del mondo gay. Prima la mia immagine era inquadrata in un certo modo.

Adesso Anna Tatangelo è pronta a salire sul palco del Pride di Napoli, in un momento particolarmente importante per il nostro Paese, dove diventa fondamentale far sentire la propria voce: