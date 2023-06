C’è anche il giovane artista Sangiovanni tra i protagonisti della nostra rassegna sul Pride Month 2023. Il cantante nato artisticamente sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi, in più occasioni ha parlato di tematiche care alla comunità LGBTQIA+, portando il suo esempio ed il suo personale manifesto a favore del mondo rainbow.

Pride Month 2023, #18 Sangiovanni

Grazie a Sangiovanni, durante la sua partecipazione ad Amici, il palco del talent si tinse dei colori dell’arcobaleno per merito delle sue barre. All’epoca appena diciottenne, il cantante decise di lanciare in tv un messaggio importante contro l’omofobia proprio durante una puntata del Serale.

In quella circostanza propose la cover de Il ragazzo della via Gluck di Celentano inserendo dei versi inediti che facevano riferimento ad una delle tante aggressioni omofobiche avvenute in quel periodo:

Molte cose cambiano, altre rimangono uguali. Più andiamo avanti, più torniamo agli anni passati. La società rimane la stessa, la libertà non è concessa. Ciò che mi resta è una strada diversa. Tipo un pianeta senza gli schemi, dove puoi essere ciò che credi. Potrei baciare due maschi insieme senza farti problemi, vorrei sentire al telegiornale che là dove c’era l’erba ora c’è una città…

In passato Sangiovanni aveva già trattato le tematiche relative all’omosessualità e sul tema dell’accettazione aveva detto:

Io ho 18 anni, mi vesto di rosa e mi metto lo smalto sulle unghie eppure cosa mi importa? […] Il ragazzino che si vuole vestire colorato, che vuole essere femminile, che vuole amare un uomo o mettersi lo smalto o semplicemente essere diverso… lo fa! Ed io voglio essere un esempio.

Successivamente si era battuto contro i “pensieri retrogradi” affidando un suo sfogo a Instagram: