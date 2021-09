Pierpaolo Pretelli come Sangiovanni: “spoiler” sulla trasformazione, nasce #Sangiovelli

Si avvicina a grandi passi la seconda puntata di Tale e Quale Show, e nel frattempo Pierpaolo Pretelli si prepara a calarsi nei panni di Sangiovanni, il cantante venuto alla ribalta grazie alla partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi e classificatosi alle spalle della fidanzata e ballerina Giulia Stabile.

Pierpaolo Pretelli come Sangiovanni: la trasformazione

Dopo aver vestito i panni del sexy Ricky Martin ed aver conquistato la giuria di Tale e Quale Show – compreso il più critico Cristiano Malgioglio -, Pierpaolo Pretelli si prepara ad una nuova trasformazione, condividendo il lavoro svolto con i suoi follower.

Già da ieri l’ex gieffino si è cimentato nella preparazione del truffo al fine di renderlo fisicamente il più simile possibile a Sangiovanni. Impresa non semplice per i truccatori ma certamente non impossibile.

La preparazione però passa anche dalla sala prove insieme al maestro – e nuovo coach dell’edizione – Antonio Mezzancella.

In attesa di vederlo il prossimo venerdì, però, il buon Pretelli ci ha deliziati con un piccolo spoiler di ciò a cui assisteremo, postando per l’occasione la sua “trasformazione” e anticipando anche la nascita di un nuovo hashtag:

E’ tempo di #Sangiovelli questo venerdì!

Ed i fan dei Prelemi già fremono, in attesa di una nuova esibizione che potrebbe lanciarlo dritto verso il podio!