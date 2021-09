Star in the Star copia Tale e Quale Show? Arriva la frecciatina di un coach del talent di Rai1

Questa sera è iniziato ufficialmente Star in the Star, lo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e che ancor prima del suo esordio ha incassato una serie di critiche. Il programma copia davvero Tale e Quale Show? Per molti utenti del web sarebbe una via di mezzo tra il talent di Carlo Conti ed Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Star in the Star copia Tale e Quale Show? Pareri discordanti

Mentre va in onda la prima puntata di Star in the Star, i social mormorano e ad intervenire, alla vigilia di Tale e Quale Show in onda da domani su Rai1 è stato proprio uno dei coach del programma di Carlo Conti.

Si tratta di Antonio Mezzancella, che attraverso le sue Instagram Stories ha lanciato una frecciatina al programma di Ilary Blasi scrivendo:

Tentativo direi fallito… Ps. questo è Luca Laurenti e Michael Jackson è Alexia. Noi invece vi aspettiamo domani sera per Tale e Quale Show.

A prendere invece le difese dello show di Canale 5 è stato Maurizio Costanzo che tra le pagine del settimanale Nuovo ha replicato alla mail di una lettrice ritenendo che sia ingiusto parlare di plagio e aggiungendo: