Non di rado capita che al termine di un programma e pochi istanti prima di passare il testimone al programma successivo, il conduttore inviti gli spettatori a restare sintonizzati sulla medesima rete lanciando la trasmissione che segue. Questo tuttavia non è successo con Mara Venier e Francesca Fialdini, padrone di casa rispettivamente di Domenica In e Da noi a ruota libera.

Francesca Fialdini e il mancato lancio di Mara Venier

I due programmi della polemica, come sappiamo, vanno in onda uno dietro l’altro ma come rammentato dai colleghi di Che Tv Fa, Mara Venier si sarebbe spesso dimenticata di lanciare la collega Francesca Fialdini.

Senza alcun intento polemico, nel corso di una intervista, è stato fatto notare ciò a quest’ultima chiedendole come mai la Venier non abbia annunciato il suo programma che arriva subito dopo Domenica In:

E perché lo chiedete a me? È un grande mistero, ce lo siamo chiesto tutti noi perché il programma non è solo mio, ma ci lavoriamo in tanti, saremo in 15-20 persone. Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so! Le starò sulle balle. Tendenzialmente a noi ci è chiesto di lanciare chi viene dopo di noi. In una rete si fa squadra, si lavora tutti per la stessa Azienda però non è che ci può obbligare qualcuno, no? Quindi, nessuno può obbligare Mara Venier a fare quello che non le va di fare, non lo so! Forse si dimentica, non lo so! L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che… non si sa!

Vero è che zia Mara, chi la segue, sa quanto sia spesso bonariamente ‘distratta’ durante la diretta. Per farvi un esempio, basti pensare che la scorsa domenica, in occasione dell’ultima puntata, dopo l’ospitata di Ivan Cottini che le donò come tutti gli ospiti una rosa rossa, ha usato il fiore come se fosse un microfono, scherzandoci poi su.