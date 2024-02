Perché Dargen D’Amico non sarà a Domenica In dopo l’invito di Mara Venier? Le ipotesi

Dargen D’Amico non sarà oggi ospite di Domenica In. O meglio, non figura nella lista dei protagonisti della puntata in onda nel pomeriggio odierno su Rai1, come da comunicato stampa ufficiale Rai. Come mai? Nella passata puntata l’artista, tra i Big a Sanremo 2024, era stato interrotto dalla conduttrice mentre parlava di un tema importante: l’immigrazione.

Non mancheranno oggi alcuni dei protagonisti del passato Festival di Sanremo 2024, ma nella lista non risulta nessun nome che potrebbe mettere nei “guai” Mara Venier. Quindi, non risulta Dargen D’Amico così come Ghali, anche lui oggetto persino di un comunicato ufficiale da parte dell’ad Rai, Roberto Sergio, letto in diretta da Mara Venier nell’ultima puntata.

E proprio nella passata puntata la conduttrice aveva interrotto Dargen D’Amico mentre rispondeva ad alcune domande sul serio tema dell’immigrazione, da parte di una giornalista. Interruzione alla quale aveva fatto seguito anche un fuorionda circolato poi sui social.

In una successiva intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Venier aveva invitato pubblicamente il cantante:

Mi dispiace avere interrotto Dargen, lo aspetto domenica da me.

Tuttavia questo non accadrà oggi, almeno stando alle anticipazioni ufficiali. I motivi? Al momento restano ignoti. Potrebbe semplicemente essere stata rimandata l’ospitata di Dargen D’Amico, ma non possiamo escludere l’ipotesi che l’artista possa aver voluto declinare l’invito della conduttrice. Vedremo se in puntata sarà citato o meno da Mara Venier, che intanto ha preferito contornarsi per l’appuntamento odierno dai meno “pericolosi” Ricchi e Poveri, Nek e Renga, Il Tre e Mr. Rain.

“Quello che gli immigrati immettono per pagarci la pensione è più di quello che spendiamo per l’accoglienza” “Però qui è una festa, si parla di musica” Poi in sottofondo “Mi mettete in imbarazzo, non vi faccio parlare più perchè non è questo il momento” #domenicain #Sanremo2024 pic.twitter.com/MXZMOBWnhY — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 11, 2024