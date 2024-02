Le canzoni di Sanremo 2024 tornano a farla da padrone a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, trasmesso in diretta questa domenica 18 febbraio dalle 14:00 alle 17:10 su Rai 1 e Rai Italia, direttamente dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Dopo la puntata speciale dall’Ariston, chi accoglierà in studio la padrona di casa? Scopriamolo nelle anticipazioni di seguito.

Ospiti Domenica In, la puntata di oggi 18 febbraio 2024

La nuova puntata di Domenica In avrà inizio con i Ricchi e Poveri che si cimenteranno nel pezzo “Ma non tutta la vita”, oltre a condividere le loro numerose esperienze al Festival. Successivamente, Nek e Francesco Renga interpreteranno “Pazzo di te”, mentre Mr. Rain si esibirà con “Due Altalene” e Il Tre con “Fragili”.

In seguito, tra gli altri ospiti del pomeriggio, anche Gigliola Cinquetti sarà al centro di un’intervista e canterà alcuni dei suoi più grandi successi di Sanremo come “La Pioggia” e “Dio come ti amo”.

L’attrice Sabrina Ferilli e Sergio Assisi interverranno per introdurre la serie televisiva Gloria, che sarà trasmessa su Rai 1 per tre episodi a partire da lunedì 19 febbraio. Si prevede un grande interesse per i giovani del cast di Mare Fuori 4, in studio Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrara e Giovanna Sannino, che sveleranno alcuni dettagli interessanti sulla nuova serie che ha fatto il suo debutto con grande successo, mercoledì scorso, su Rai 2.