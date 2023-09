Ospiti Verissimo, puntata 17 settembre: prima intervista per Demir di Terra Amara, ascolti tv al top

Il secondo appuntamento del weekend all’insegna di Verissimo, ci attende nel pomeriggio di oggi, 17 settembre, in onda alle ore 16.30 su Canale 5. Alla conduzione ritroveremo Silvia Toffanin, entusiasta dagli ascolti registrati ieri, in occasione della prima sfida contro La vita in diretta del sabato.

Ospiti Verissimo, puntata 17 settembre 2023

Verissimo di Silvia Toffanin ieri pomeriggio ha letteralmente doppiato La vita in diretta di Alberto Matano. Una sfida stravinta per il rotocalco di Canale 5 che nell’appuntamento di sabato 16 settembre si è portato a casa 2.048.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e 1.679.000 spettatori (18.7%) nella seconda parte. Matano si è dovuto accontentare di 979.000 spettatori (11.1%) nella prima parte e 1.262.000 spettatori (13.8%) nella seconda parte.

Ma veniamo subito agli ospiti della puntata di domenica 17 settembre: Silvia Toffanin ospiterà in studio Emanuele Filiberto di Savoia, protagonista di una intervista speciale.

Dopo aver ospitato ieri uno dei protagonisti della soap di Canale 5, Terra Amara, ovvero Ylmaz, interpretato da Uğur Güneş, questo pomeriggio sarà il turno di Demir, interpretato dall’attore Murat Ünalmış, nella sua prima intervista in Italia.

E poi un’icona del cinema, Edwige Fenech; Iva Zanicchi e Barbara Palombelli.