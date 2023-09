Massimiliano Varrese è un concorrente VIP del Grande Fratello. Attore, ballerino e cantante che ha appassionato il pubblico già da molto giovane quando è stato un protagonista del cast dei “Carramba Boys”.

Varrese ha 47 anni ed è papà single di Mia, sua figlia che ama sopra qualunque cosa. Tra le tante passioni dell’attore anche le arti marziali: “Sono onorato di essere in questa edizione del Grande Fratello”, ha affermato durante la clip di presentazione.

Nato a Firenze ma cresciuto a Roma, è entrato nella Casa da separato e l’ha ribadito anche con gli altri concorrenti: troverà l’amore tra le quattro mura del loft di Cinecittà? Vedremo cosa accadrà!

Ti seguo da quando c’era

saranno famosi

Non perdevo un giornalino di cioè dove c’eri tu .

Sei stata la mia prima vera cotta

E devo dire che ancora non mi è passata. Tifo per te #GF

— Zoe Arpia (@Zoearpia) September 11, 2023