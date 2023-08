Marco Carta ha ritrovato l’amore. Da poco in radio con il singolo Supernova, il vincitore di Amici 7 è di nuovo felice tra le braccia del nuovo fidanzato Luca, dopo la fine della storia con Sirio Campedelli durata 7 anni.

Il nuovo compagno di Marco si chiama Luca, 38enne appassionato di bodybuilding che gestisce un’antica osteria di famiglia del 1500 alle porte di Milano, così come riporta gay.it:

L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice! Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore.

Ci sono passato e so che è facile sentirsi sbagliati e tirati in ballo, anche su commenti fatti ad altre persone. Non è facile cercare il proprio posto nel mondo, se ti fanno vedere che il mondo gira nel senso opposto.

Di certo, Internet è uno strumento che può aiutare molto, se usato bene. Molti personaggi si espongono, me compreso e anche se non siamo degli esempi siamo degli strumenti, a disposizione per aiutare.