E’ tempo di provini, ed anche Tale e Quale Show a breve attiverà la sua grande macchina, a caccia dei talenti che prenderanno parte alla prossima edizione del programma condotto da Carlo Conti su Rai1. Chi saranno i prossimi concorrenti?

Carlo Conti negli ultimi anni ha attinto spesso e volentieri dai talent e dai reality della concorrenza e così potrebbe accadere anche in vista della nuova edizione in partenza nel prossimo autunno.

La grande macchina organizzativa sta per riaccendere i motori e, stando alle indiscrezioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano, i casting dovrebbero tenersi tra circa due settimane.

Da qui, l’interesse di molti personaggi noti (e meno noti) del mondo dello spettacolo (ed a quanto pare non solo), i quali avrebbero tutto l’intento di fare una bella figura e magari entrare nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Ecco cosa ha svelato in merito la Marzano:

Diverse influencer stanno prendendo lezioni di canto all’ultimo minuto, per affrontare i provini che si terranno tra circa due settimane di Tale e Quale Show.

Ma non è tutto, in quanto Deianira ha anche svelato che domani, nel corso di Radio Marte, svelerà il nome di una ex concorrente del Grande Fratello, anche lei impegnata con le lezioni di canto. Di chi si tratta?