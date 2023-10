Giuseppe Garibaldi prova un forte interesse per Samira Lui, ormai è sotto gli occhi di tutti i coinquilini del Grande Fratello. L’atteggiamento del calabrese ha creato del fastidio in Anita Olivieri (la solita simpaticona).

Garibaldi ha preso una cotta per Samira e viene criticato da Anita: lacrime al GF

Proprio Anita, ha parlato male di Garibaldi evidenziando il suo interesse nei confronti di Samira: “Calcola che non la segue perché non può entrare in bagno, sennò andrebbe pure in bagno con lei. Quando lei sparisce per dieci minuti a lui parte il neurone, non sa dove cercarla, pure sotto al tavolo”.

Poi ha aggiunto:

Di solito io non mi accorgo di niente…Ma oggi ho notato proprio, che tipo di io dicevo “ma basta”. Cioè ti sposti in una stanza…Gli piaci, punto.

Samira Lui, dal canto suo, si è confidata con Lorenzo, Ciro, Vittorio e Arnold:

E’ inutile… Io non ne parlo neanche, perché se parlo poi lui non esce bene e magari passo io per quella che fa la str*nza.

Giuseppe Garibaldi, preoccupato per la mamma fuori che è stata operata, si è messo a piangere parlando con Rosy Chin: