Annalisa, intervistata da Vanity Fair, ha parlato lungamente della sua carriera svelando il significato di Mon Amour e raccontando di aver baciato una donna. Spazio, poi, per il marito Francesco Muglia: ecco qual è l’aspetto che più ama del loro matrimonio.

Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza. Il fatto che anche lui sia sempre impegnato aiuta, vuol dire che capisce i miei ritmi.

Annalisa ha anche confidato di voler diventare mamma:

È stato un percorso che è andato insieme a quello musicale, a un certo punto mi sono guardata allo specchio e ho cercato di capire i miei punti di forza. Ho lavorato su quelli con tenacia, mi sono anche messa a dieta. Ho grande forza di volontà, mi sono detta: vuoi che non riesca a far vedere quello che vorrei anche con il mio corpo? Certo che ce la faccio.

Non è facile perché sono molto pigra e non faccio attività fisica. Sto attenta a quello che mangio, però devo anche essere felice, quindi ho dei momenti in cui sto a stecchetto e altri in cui mi lascio andare. Ma quando leggo sui social: ecco, l’hanno fatta dimagrire, mi arrabbio tantissimo. Ma chi? La verità è che sono come tutti gli altri: faccio del mio meglio.